Province de Guercif : la commune de Taddart à l’heure de son Festival de Tbourida

vendredi, 17 juin, 2022 à 10:59

Commune de Taddart (Province de Guercif) – La commune territoriale de Taddart, dans la province de Guercif, accueille, du 15 au 17 juin courant, son Festival de Tbourida (Fantasia) sous le thème “L’équitation, un art et un patrimoine”.

Organisé par la commune de Taddart en coordination avec l’association Ouled Adraoui pour la Tbourida et l’élevage des chevaux, ce festival a pour objectif de valoriser l’élevage équin en tant que partie intégrante de l’histoire et de l’identité culturelle locales, ainsi que de préserver ce patrimoine ancestral et de le promouvoir auprès des jeunes générations.