Publication du 19ème numéro des “Échos du Comité Al-Qods”

vendredi, 26 mars, 2021 à 1:18

Rabat – L’Agence Bayt Mal Al-Qods vient de publier le 19ème numéro de sa revue intitulée “Échos du Comité Al-Qods”, centrée sur les actions déployées pour la protection de la ville sainte.

Cette publication périodique met en évidence les activités menées sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, et Ses efforts déployés au service de la ville sainte et pour la préservation de son identité historique.

Elle revient en outre sur les activités et les programmes mis en œuvre par l’Agence dans la limite de ses compétences, de même qu’elle traite de la crise d’identité culturelle à Al Qods ainsi que du rôle de l’agence Bayt Mal Al Qods dans la protection de la ville et de son patrimoine culturel.

Le prologue aborde le contexte exceptionnel dans lequel devrait se tenir la 21ème édition du Comité Al-Qods, en raison des répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l’équilibre économique et social dans le monde, attirant l’attention sur la course que se livrent les pays pour l’obtention des vaccins, un état de fait qui pèse sur la conscience mondiale collective et particulièrement les pays en développement.

Une telle situation lève le voile sur l’incapacité des institutions internationales à mettre en œuvre les résolutions des Nations unies, tout en mettant la communauté internationale devant ses responsabilités morales pour faire respecter les principes du droit international humanitaire fondé sur l’équité, l’égalité et le droit des peuples à une vie digne.

Dans ce contexte, relève la publication, la question palestinienne est un exemple on ne peut plus édifiant de ce déséquilibre persistant à l’heure où le peuple palestinien demeure privé de l’exercice de son droit à l’établissement de son État indépendant avec Al Qods comme capitale après plus d’un siècle de sacrifices consentis par des générations successives de Palestiniens.

Par sa profonde symbolique, la ville sainte d’Al Qods devra demeurer un patrimoine commun de l’humanité et un lieu de rencontre et de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue. Un lieu “où soient garantis la pleine liberté d’accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d’y exercer son propre culte”, comme l’a affirmé l’Appel d’Al Qods, signé par Sa Majesté le Roi et Sa Sainteté le Pape François le 30 mars 2019.