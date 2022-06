“Qasida noire”: Touhami Ennadre expose à Rabat ses pérégrinations photographiques en noir et blanc, de l’imagination à revendre

mardi, 21 juin, 2022 à 17:59

Rabat – Gros plan sur des mains ridées qui s’entrelacent dans l’obscurité comme pour s’unir dans la peine, vue panoramique d’un groupe de fidèles qui pratiquent leur culte dans la pénombre d’une synagogue, portrait de deux enfants qui s’éclaboussent dans l’ombre d’une fontaine dans l’ancienne médina…

L’univers de l’artiste-photographe Touhami Enndare, qui expose ses oeuvres du 22 juin au 30 janvier 2023 au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) sous le signe “Qasida noire”, est à son image: cosmopolite, profondément humain et élégant, en mode noir et blanc, “des couleurs dont le contraste fait mieux ressortir la lumière”, dit-il aux journalistes venus explorer, en cette matinée de mardi, l’immense oeuvre qui s’étend sur un demi-siècle de cet artiste universel qui a parcouru les quatre coins du monde.