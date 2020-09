Quatre questions à Imane Belmkaddem, représentante officielle de la première fashion week digitale internationale

Stockholm – Le coup d’envoi de la première et plus grande fashion week digitale internationale a été donné, samedi à Los Angeles, avec la participation de la marocaine Imane Belmkaddem, en tant que représentante officielle de cette manifestation. L’occasion d’en savoir plus, en quatre questions, avec cette passionnée d’art, de culture, de mode et de fusions.

.-1. Quelle est la particularité de la fashion week digitale internationale ?

Je suis heureuse et fière d’être la représentante officielle de la première et plus grande fashion week digitale au monde lancée aujourd’hui par la fameuse chaîne américaine FNL Network.

Cette manifestation, qui intervient dans le contexte pandémique du Covid-19, rassemble les plus grands noms de la mode comme Salvatore Ferragamo , Dsquared2 , Elisabetta franchi ,Christian Siriano, Alberta Ferretti, Julien Fournié, Smalto, The Blonds, et bien d’autres.

Ce qui me rend plus fière est de pouvoir introduire et donner la chance à des designers et marques marocains de participer aux côtés des plus grandes marques internationales, surtout que cet événement s’étend sur une période de six mois.

Autant dire qu’il s’agit d’une plateforme idéale pour valoriser les créateurs marocains et l’image de marque du Royaume à l’international.

La crise des coronavirus nous a appris à travailler différemment et à élargir nos services, idées et projets, en nous ouvrant également sur le digital. Covid-19 oblige, nous organisons une édition en ligne de Stockholm International digital Fashion Days (STOIFF), du 18 au 14 septembre avec la participation de grands designers des quatre coins du monde et de tous les continents (Europe, Asie, Afrique, Amériques,..).

.-2- Justement, en quoi consiste le Stockholm International Fashion Fair ?

Le Stockholm International Fashion Fair (STOIFF) est un événement annuel organisé par In-ter-Art, une entreprise d’événementiel et de relations publiques que j’ai fondée moi-même. Concept unique en Suède, le STOIFF consiste en un défilé de mode et une exposition dédiés à promouvoir des designers de mode du monde entier qui utilisent des méthodes durables dans leur production en tenant compte des aspects socioéconomiques, incitant du même coup à consommer plus “durablement”.

Son thème prédominant est la diversité et le multiculturalisme, mais aussi l’autonomisation des femmes “Women empowerment”, en invitant des mannequins de tous âges, de toutes formes et de toutes ethnies à participer au défilé et porter des créations de différents designers.

L’événement se déroule sur deux jours, avec un fashion show où chaque designer présente sa collection au musée historique de Stockholm, et un spectacle accompagné de musiques adaptées à chaque thème, pays et style du créateur, avec la présence d’artistes (pianiste, musiciens,…). Le premier jour est réservé sur invitation aux professionnels de la mode de Stockholm, journalistes, diplomates, artistes et passionnés de la mode en général.

Le deuxième jour se décline en une exposition ouverte au grand public notamment aux visiteurs du musée où chaque designer a l’occasion d’exposer sa collection, réseauter, échanger, en plus de shows artistiques et de prise de photos.

Nous avons choisi le mythique et somptueux musée d’histoire de Stockholm, le plus grand de Suède qui retrace toute l’histoire scandinave, car c’est le meilleur endroit où nous pouvons illustrer cette fusion et voyage à travers des cultures, à travers la mode.

D’ailleurs, nous prévoyons un show exceptionnel sous le thème “Voyager sans frontières à travers la mode”, qui sera diffusé sur nos plateformes médiatiques (réseaux sociaux et site web), avec une projection pendant trois jours au grand public suédois dans un des plus prestigieux restaurants de Stockholm.

.-3- “Voyager à travers la mode” évoque immanquablement la marque de vêtement Taragalte. Où en-est-on ?

Taragalte Stockholm est une nouvelle marque inspirée du patrimoine culturel marocain et des couleurs flamboyantes de la ville de Stockholm. La philosophie de la marque est que chaque femme mérite une tenue créative et unique représentant sa personnalité.

Le nom est inspiré de Taragalte, une région du sud du Maroc connue pour ses paysages surprenants et son artisanat très riche. La marque, elle, se distingue par son design unique et ses teintes qui rappellent l’architecture colorée de Stockholm. Nos produits sont fabriqués par des artisans marocains locaux et des femmes dans un cadre éthique et de manière écologique.

La marque est née d’une collaboration entre Stockholm International fashion Fair et la Fondation du festival Taragalte. Chaque modèle est conçu minutieusement avec la volonté de créer une pièce unique, pratique et en même temps élégante et originale tout en fusionnant le style suédois et marocain. Chaque veste, chaque cape a une histoire, une inspiration.

Elle est née de la découverte de la magnifique région de Taragalte et de l’amour du patrimoine marocain et de l’artisanat authentique, ainsi que de la beauté surprenante de la ville de Stockholm. Chaque pièce de cette collection a été faite avec beaucoup de recherches et de passion. Le nom de chaque tenue a été choisi minutieusement définissant le symbolisme de la couleur ou du paysage qui l’inspire (Coucher de soleil vif, Co-cean, Blue Sky, Lever de soleil romantique, Sun-Shine, Splashy …)

L’objectif principal de ces pièces sur mesure, totalement faites main 100% produits marocains, est vraiment de rendre hommage à l’artisan marocain et à la richesse du Maroc, particulièrement la région d’Oued Drâa.

Il s’agit aussi de montrer que les méthodes du développement durable, en vogue actuellement dans le monde entier, particulièrement dans les pays scandinaves, ont été appliquées depuis très longtemps au Maroc par nos ancêtres.

.-4-Des projets pour l’avenir ?

Cette année nous avons développé de très importants partenariats avec les plus grandes institutions de mode, tels que le Conseil européen de la mode et grandes fashions week d’Europe (Mad mood Milan Fashion Week, Serbia Fashion week, Marbella Fashion week, Diversity Fashion Week Hollande, Argentina Fashion Week ), outre la plus grande fashion week d’Asie (Aspara Fashion week au Kazakhstan).

Nous avons également développé et élargi nos activités en proposant de nouveaux services comme des shooting photos personnalisés avec de grands designers scandinaves et concepts stores de renommés à Stockholm. Nous préparons aussi une émissions télé sur la culture scandinave.

Pour Taragalte Stockholm nous préparons la nouvelle collection Automne-Hiver 2020-2021 avec laquelle nous participerons à plusieurs Fashion week en Europe, aux Etats-Unis, en Afrique et en Asie.