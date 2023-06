Rabat : la 17ème session du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’information achève les préparatifs à la 53ème session du Conseil

mardi, 20 juin, 2023 à 15:14

Rabat – La 17ème réunion du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’information a achevé, mardi à Rabat, les préparatifs à la 53ème session du Conseil, qui se tiendra mercredi.

Le projet d’ordre du jour et des projets de résolutions pour les points soulevés dans l’ordre du jour, à la lumière des recommandations du Comité permanent des médias arabes, tenu la veille, ont également été discutés lors de cette réunion.

Cette rencontre ministérielle a vu la participation du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, du représentant de l’Irak et président du Bureau exécutif, Mujahid Abu Al-Hail, du secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, chargé du département des médias et de la communication, Ahmed Rachid Khattabi, ainsi que des ministres de l’information et président des délégations des pays membres du Bureau exécutif.

Le Bureau exécutif comprend parmi ses membres l’Irak (président), le Yémen (vice-président), ainsi que des membres de l’Arabie Saoudite, du Bahreïn, des Comores, du Koweït et du Liban, outre le secrétariat général de la Ligue arabe.

Le Comité permanent des médias arabes avait discuté, lors de sa 99ème réunion, des documents de travail préparés par le secrétariat technique du Conseil des ministres de l’information, sur la base de contributions constructives des États membres et des partenaires concernés, pour être présentés au Bureau exécutif en vue de leur approbation par le Conseil ministériel du mercredi.

Les avancées réalisées dans la mise en œuvre des décisions de la 52ème session du Conseil, tenue au Caire, seront présentées et évaluées lors de la 53ème session, à la lumière des réunions intensives tenues au niveau des structures du Conseil, des comités et des groupes de travail à l’intérieur et à l’extérieur du pays où se situe le siège.

L’ordre du jour de cette réunion comporte, au premier plan, la poursuite du soutien médiatique à la cause palestinienne, avec Al Qods en son cœur, et le suivi du plan du mouvement médiatique arabe à l’étranger, y compris le projet d’observatoire et la plateforme intégrée.

La réunion ministérielle discutera également de la modernisation de la stratégie des médias arabes et de l’élaboration de son plan de mise en œuvre, de la mise en œuvre des objectifs du plan des médias arabes pour le développement durable 2030, de l’intégration de l’éducation aux médias dans les cursus scolaires, les médias spécialisés dans l’environnement et l’élaboration d’une stratégie unifiée pour traiter avec les multinationales des médias.