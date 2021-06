Rabat abrite l’exposition “Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc”, une première en Afrique et dans le monde arabe

lundi, 21 juin, 2021 à 20:47

Rabat – Le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain abritera, du 7 juillet au 9 octobre 2021, l’exposition “Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc”, une première sur le continent africain et dans le monde arabe.

“Près de deux siècles après son voyage au Maroc, le peintre Eugène Delacroix revient à Rabat, au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, du 7 juillet au 9 octobre 2021. L’exposition +Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc+, organisée avec le Musée national Eugène-Delacroix- Etablissement Public du Musée du Louvre, est une première sur le continent africain et dans le monde arabe”, indique lundi la Fondation nationale des musées.

“Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc” retrace le voyage du peintre à travers des tableaux, des dessins, des aquarelles mais également la quasi totalité des objets, des vêtements, des armes et des instruments de musique qu’il a rapportés de son voyage et qui l’ont accompagné durant toute sa carrière d’artiste. Il est ainsi le premier ambassadeur de la lumière et des couleurs marocaines qui l’envoutent, des costumes et des traditions qu’il dessine et peint avec émerveillement, souligne la Fondation dans un communiqué, notant que dès son retour en France, et jusqu’à sa mort, l’artiste ne cesse de reproduire dans ses oeuvres les nombreuses influences rapportées de son voyage

Cette exposition-événement permettra aux Marocains de découvrir l’histoire du peintre et de ce voyage qui apporte également une clé de lecture et de compréhension de cette époque au Maroc, sur les plans historique, diplomatique et surtout artistique, selon la même source.

Dans le sillage de la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de toujours maintenir un lien fort entre les Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) et leur pays d’origine, la Fondation Nationale des Musées indique qu’elle accorde une réduction de 50% pour l’exposition “Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc” sur présentation du passeport. La réduction s’applique également dans les musées gérés par la FNM, à savoir : le Musée de l’Histoire et des Civilisations à Rabat, le Musée Archéologique de Tétouan, le Musée la Kasbah des cultures méditerranéennes de Tanger, le Musée national de la céramique de Safi, Dar El Bacha Musée des confluences et Musée Tissage et du Tapis Dar Si Said à Marrakech, le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain et le musée national de la photographie à Rabat, durant tout l’été.

Cette opération est appuyée par l’Office National du Tourisme Marocain (ONMT) et Royal Air Maroc (RAM) qui, en se mobilisant pour la promotion des arts et la culture, met à la disposition ses avions pour le transport des artistes et des oeuvres artistiques (dont la prestigieuse collection Delacroix), ajoute-t-on.

“Delacroix, souvenirs du Maroc” est une exposition organisée par la Fondation Nationale des Musées et le musée national Eugène-Delacroix – Etablissement Public du Musée du Louvre.