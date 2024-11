Rabat accueille l’exposition itinérante “Planet Africa, un voyage archéologique dans le temps”, du 19 au 27 novembre

jeudi, 14 novembre, 2024 à 16:32

Rabat – La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) à Rabat abrite, du 19 au 27 novembre 2024, l’exposition itinérante “Planet Africa – Un voyage archéologique dans le temps”, ont annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’ambassade de la République Fédérale d’Allemagne.

Initiée par l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) et la Commission pour l’archéologie et les cultures extra-européennes de l’Institut archéologique allemand (DAI), cette exposition s’inscrit dans le cadre de la coopération germano-africaine, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ainsi, l’exposition entamera sa tournée au Maroc, premier pays hôte, avant de faire escale dans plusieurs autres pays du continent africain, dont le Mozambique, le Soudan, le Nigeria, le Kenya, et le Ghana, fait savoir la même source.

Planet Africa vise à mettre en lumière les résultats majeurs des recherches archéologiques conduites au cours des quatre dernières décennies par des missions scientifiques conjointes africaines et allemandes, mettant en avant la richesse de l’héritage archéologique africain.

Elle s’articule autour de six thématiques qui invitent à un voyage au cœur des découvertes archéologiques les plus marquantes à savoir “Diversité” en mettant en lumière la richesse naturelle issue de la diversité, “Devenir humain” pour explorer les premiers pas décisifs de l’humanité, “Savoir-faire” dédié à l’agilité du savoir et à la flexibilité des techniques, “Signes et images” consacré à la visualisation des savoirs, “Ressources” abordant les dynamiques d’échange, de commerce et de pouvoir, ainsi que “Nouvelles perspectives” qui offre un regard actuel sur l’archéologie africaine.

“A travers ces six modules, se révèle le panorama d’un continent captivant par la richesse de sa diversité naturelle, son art et ses savoir-faire techniques, et où, au fil des millénaires, les populations africaines ont su s’adapter aux fluctuations environnementales, démontrant une remarquable résilience”, note la même source.

En parallèle à cette exposition, une programmation satellite a été conçue, comprenant une conférence scientifique favorisant les échanges entre chercheurs marocains et allemands pour approfondir les réflexions sur les résultats des recherches archéologiques en Afrique, ainsi qu’une excursion scientifique dédiée aux participants, leur permettant de découvrir les sites archéologiques et patrimoniaux de Rabat et de Témara.