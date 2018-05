Rabat: Des acteurs associatifs s’initient à la promotion des droits de l’Homme à travers le cinéma

mardi, 29 mai, 2018 à 16:20

Rabat – L’association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH) organise, du 29 au 31 mai à Rabat, une session de formation en faveur d’associations régionales, ayant trait aux droits de l’Homme et aux techniques d’animation cinéma-débat, avec comme but de promouvoir la culture des droits de l’Homme à travers le cinéma.