Rabat capitale de la culture africaine: le Maroc ne ménagera aucun effort pour assurer plein succès à cette manifestation (M. Bensaid)

jeudi, 2 juin, 2022 à 11:33

Rabat – Le Maroc ne ménagera aucun effort pour assurer plein succès à l’évènement “Rabat capitale de la culture africaine, a affirmé mercredi à Rabat le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Lors de la conférence de presse à l’occasion du lancement du programme de cet évènement, organisé dans la période de juin 2022 à mai 2023 sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Bensaid a souligné que le défi consiste à représenter au mieux la culture africaine le long de cette année qui sera marquée par des célébrations aussi riches que variées dans la ville de Rabat.

Un important travail a été accompli afin de mener à bien les festivités marquant cette manifestation d’envergure dès lors qu’elle représente une fenêtre du continent africain sur le monde, a-t-il dit, ajoutant que cet événement culturel de grande envergure est “une source de fierté pour les habitants de la capitale comme pour tous les Marocains”.

Les organisateurs veilleront aussi à la mise en œuvre effective du programme des festivités, afin que le Maroc se positionne comme un modèle à suivre dans le domaine de la célébration du patrimoine culturel en Afrique et dans le monde.

Pour M. Bensaid, le Haut Patronage Royal de cet événement culturel reflète l’intérêt particulier que le Souverain accorde aux questions culturelles, comme en témoignent le discours de SM le Roi au sixième Sommet UE-UA dans lequel le Souverain affirme que “l’éducation, la culture, la formation professionnelle, la mobilité et la migration : telles sont les priorités de Notre action : au Maroc, en Afrique”.

Le Souverain avait bien voulu baptiser en 2014 Rabat ville des lumières et capitale culturelle du Maroc, une ville riche en infrastructures culturelles grâce à la Vision Royale éclairée et aux projets royaux visant à réaliser le développement urbain, culturel et touristique de la capitale du Royaume.

Le programme des célébrations de la manifestation Rabat capitale de la culture africaine comprend divers domaines dont la littérature, la poésie, les arts plastiques, la musique, le théâtre, le cinéma, les arts de la rue, la danse, les arts numériques, les défilés de mode, la photographie, les arts populaires, les contes, les arts de cirque, ainsi que des forums et des rencontres intellectuelles, entre autres, a-t-il souligné.

Ces activités seront organisées dans tous les sites historiques, places publiques et tous les quartiers de la ville de Rabat, avec la participation d’acteurs culturels représentatifs de la société civile et une participation importante des différentes institutions nationales concernées par les questions culturelles.

Lors de cette conférence de presse, un vidéo-clip a été projetée à l’occasion du lancement de cet évènement.

Le Comité des capitales africaines de la culture a officiellement annoncé en février 2020 la désignation de Rabat comme capitale de la culture africaine pour 2022-2023.