“Rabat capitale de la culture”, un nouveau livret de l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable

lundi, 15 février, 2021 à 23:06

Rabat- L’association Ribat Al Fath pour le développement durable vient de publier un nouveau livret intitulé “Rabat capitale de la culture”, de l’auteur Abdlekrim Bennani.

Cette nouvelle publication de 64 pages (format moyen) est en arabe, français, anglais et espagnol avec des illustrations des plus importants monuments et établissements de la ville de Rabat.