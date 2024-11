Rabat : Cérémonie en l’honneur des lauréats du “Prix Maroc jeunesse”

vendredi, 15 novembre, 2024 à 23:36

Rabat – La cérémonie de remise des prix de la première édition du “Prix Maroc jeunesse” a eu lieu, vendredi soir à Rabat, pour récompenser des projets créatifs portés par des jeunes talents.

Ainsi, la première place dans la catégorie “recherche scientifique” a été décernée à Malak Ait Tamlihat, suivie en deuxième position par Ayoub El Imami et en troisième position par Mohamed Falah.

Pour ce qui est de la catégorie “innovation technologique”, Ali Khiyati a remporté la première place, tandis que les deuxième et troisième places sont revenus respectivement à Basma Benyihyati et Abdelkhaleq Hadani.

Dans la catégorie “création artistique et culturelle”, Jad Harjan est arrivé premier, alors que les deuxième et troisième prix ont été attribués respectivement à Hind Naïra et Abdelali Zawer.

S’agissant de la catégorie “l’engagement bénévole”, le premier prix est revenu à Yassine Chamekh, suivi de Ismail Masoud et Youssef El Rahil qui se sont adjugés respectivement les deuxième et troisième positions.

Quant à la catégorie “entrepreneuriat”, Hamza Kroubi a gagné le premier prix, devant Reda Enainia et Larbi Mrani Aloui, placés deuxième et troisième, respectivement.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que le lancement de la première édition du Prix Maroc Jeunesse consacre la culture de la reconnaissance et de la contribution à l’édification du rêve marocain ainsi qu’à la démocratisation de la réussite de la jeunesse du Royaume.

Il a également précisé que cet événement constitue l’occasion de découvrir les grandes potentialités des jeunes et de mettre en avant leurs talents et idées créatives, notant que ces initiatives de la jeunesse se distinguent par leur qualité exceptionnelle et leur vision ambitieuse de l’avenir et traduisent la ferme volonté de ces jeunes à contribuer positivement à la société.

Ce prix, organisé par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication -département de la jeunesse-, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, vise à créer une compétition créative au profit des jeunes marocains et à honorer et encourager les talents distingués du Royaume.

Cinq jurys ont supervisé cette première édition, chacun présidé par une personnalité : Latifa Ahrar (création artistique et culturelle), Kamal Ouedghiri (innovation technologique), Michel Zawi (entrepreneuriat), Nawal El Charaybi (recherche scientifique), et Amina Afroukhi (travail volontaire).

Les trois premiers lauréats de chaque catégorie ont reçu des prix en espèces, dont les montants respectifs sont de 200 000 dirhams, 100 000 dirhams et 50 000 dirhams.

Le programme de cette première édition du Prix Maroc Jeunesse, organisée du 15 au 17 novembre, prévoit également des tables rondes, des conférences, des rencontres thématiques, ainsi que des ateliers pour accompagner et développer les projets lauréats.