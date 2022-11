Rabat: La comédie musicale israélienne “El Boustane Sepharadi” les 30 novembre et 1er décembre au Théâtre National Mohammed V

vendredi, 11 novembre, 2022 à 13:07

Rabat – Le Théâtre national Mohammed V de Rabat abritera, les 30 novembre et 1er décembre, la comédie musicale “El Boustane Sepharadi” de Yitzhak Navon, a annoncé jeudi le directeur général du Théâtre national d’Israël “Habima”, Noam Semel.

C’est la première fois que cette comédie musicale est présentée dans un pays arabo-musulman, a indiqué M. Semel lors d’une conférence de presse, décrivant sa présentation au Maroc d'”évènement historique”.

Il s’agit de l’une des œuvres théâtrales les plus célèbres d’Israël qui dépeint la vie d’un quartier juif sépharade de Jérusalem du début du XXe siècle, a-t-il fait savoir, soulignant que sa présentation au Maroc est “la manifestation d’un rêve que j’ai toujours eu de rapprocher les cultures arabes et juives à travers la présentation de mon groupe d’œuvres théâtrales dans des pays arabo-musulmans”.

Vingt acteurs, chanteurs et danseurs du groupe “Habima”, y compris des artistes de renom, viendront au Maroc pour présenter cette comédie musicale, et ce, accompagnés d’une importante équipe médiatique d’Israël. Cet évènement “constituera une nouvelle manifestation de la coexistence des cultures juive et arabe” et “le début d’un important échange théâtral entre les deux pays”, a poursuivi M. Semel.

Il a souligné, dans ce sens, qu'”en Israël, nous adorons la culture marocaine”, faisant remarquer que les Israéliens d’origine marocaine représentent un pourcentage important des habitants de ce pays et participent fortement dans le domaine de l’art, de la culture et du cinéma.

La présentation de la pièce “El Boustane Sepharadi” à Rabat a été organisée à l’initiative de l’association “Les amis du judaïsme marocain”, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le ministère israélien de la Coopération régionale, et ce, en coopération avec le bureau de liaison israélien à Rabat.

Mise en scène par Tzedi Tzarfati et interprétée par les acteurs Tal Mousseri, Roni Daloumi et Hanny Nahmias, cette pièce est basée sur les mélodies de l'”Anthologie de la liturgie judéo-espagnole” et le “Livre des Romances” de Yitzhak Levy.

La pièce, poursuit la même source, décrit les liens familiaux et sociaux dans ce quartier en puisant avec délectation dans la sagesse populaire qui guide le quotidien de personnages sortis du folklore de cette communauté et inspirés par les racines marocaines et sépharades de l’auteur. Le spectacle est aussi l’invocation de ces chants d’amour, de peine et de joie, ses romances qui ont traversé le temps et qui sont encore aujourd’hui chantés, avec émotion et nostalgie.

Fondé en 1917 à Moscou par Nachum Zemach, Habima s’installe à Tel Aviv en 1931, et est officiellement considérée comme le théâtre national d’Israël depuis 1958, année où sa troupe reçoit le Prix Israël du théâtre. Aujourd’hui, il compte 80 acteurs, 120 employés, 12 nouvelles pièces produites et 1.500 représentations annuelles.

Cinquième président de l’Etat d’Israël, l’auteur de cette pièce de théâtre, Yitzhak Navon (1921-2015), est un juif sépharade marocain.