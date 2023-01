Rabat: La Fondation Al Mada organise “les soirées philosophiques de la Villa des Arts”

samedi, 7 janvier, 2023 à 15:03

Rabat – La Fondation Al Mada -Villa des Arts de Rabat- organise “les soirées philosophiques de la Villa des Arts”, les 13 janvier, 17 février et 10 mars 2023, qui seront animées par le chercheur et professeur de philosophie et de méthodologie à l’établissement Dar El Hadith El Hassania relevant de l’Université al-Qaraouiyine, Fouad Ben Ahmed.

Ces soirées consistent en une série de conférences philosophiques interactives mensuelles, ouvertes aux acteurs concernés, aux jeunes et aux étudiants, autour de thématiques ayant trait au patrimoine philosophique et scientifique de la civilisation arabe et islamique, outre des cours portant sur le pluralisme culturel, linguistique et religieux, a indiqué la Fondation Al Mada dans un communiqué.

Ces conférences, prévues à partir de 18h, se proposent d’aborder des questions relatives à l’éducation au pluralisme et à la diversité, tout en mettant en avant leur importance et leur rôle, ainsi que la consécration des valeurs de la réflexion critique et de la culture de la différence, a précisé la Fondation.

La conférence inaugurale aura lieu vendredi 13 courant sous le thème “le patrimoine scientifique et philosophique sous le prisme du pluralisme”, tandis que la deuxième conférence, prévue le 17 février, portera sur “les Musulmans et les premières interactions avec les centres scientifiques et philosophiques”, alors que la troisième et dernière conférence, le 10 mars, sera axée sur “les acteurs assyriens dans le domaine de la traduction scientifique et philosophique”.

Selon la même source, l’objectif de ces conférences est de “mettre en exergue les multiples composantes qui, de par leur synergie, ont donné lieu à ce qu’on appelle aujourd’hui le patrimoine philosophique et scientifique de nos sociétés, et de montrer que, nonobstant leurs différences sur le plan de la doctrine, de la religion et de la langue, les personnes concernées par ce patrimoine ont tenu à communiquer avec les autres acteurs”.

Les dimensions pédagogiques de cette série de conférences se focalisent sur la présentation dudit patrimoine scientifique et philosophique sous ses diverses formes et origines, et sur ses différents acteurs aux multiples références linguistiques, religieuses, culturelles et ethniques, a conclu le communiqué.