Rabat: La Fondation nationale des musées et le ministère de la Culture renforcent leur coopération

mercredi, 3 juin, 2020 à 17:51

La Banque africaine de développement (BAD) a accordé un financement de 13,55 millions de dollars US pour soutenir la lutte contre la pandémie de la Covid-19 au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et en République démocratique du Congo (RDC).