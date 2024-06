Rabat : Hommage à feu Abbès Jirari, figure emblématique de la littérature marocaine

vendredi, 14 juin, 2024 à 21:29

Rabat – Un vibrant hommage a été rendu, vendredi à Rabat, à feu Abbès Jirari, acteur associatif et figure emblématique de la littérature marocaine, en présence d’éminents intellectuels, d’acteurs de la société civile, ainsi que des membres de la famille du défunt.

Organisée par l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable et l’Association Bouregreg sous le thème “la culture du volontariat et le développement de la société civile”, cette rencontre a été l’occasion de mettre en avant le riche parcours du défunt dans le domaine de l’action associative et son apport à nombre d’initiatives citoyennes.

A cette occasion, le président de l’Association Ribat Al-Fath, Abdelkrim Bennani a indiqué que le défunt Abbès Jirari fait partie des pionniers de la littérature marocaine et de la culture contemporaine, notant que cette conférence constitue une occasion idoine pour mettre en lumière ses contributions intellectuelles avec plus de 120 ouvrages à son actif.

Il a également souligné que feu Abbès Jirari portait un projet intellectuel global, à caractère civilisationnel et social, puisant ses sources du patrimoine pluriel et des valeurs religieuses, sociétales et modernes.

Le thème de cette conférence retrace la pensée du défunt en matière de la culture du volontariat et du développement de la société civile, a-t-il poursuivi, rappelant notamment sa contribution à la création de l’Association Ribat Al Fath.

Pour sa part, le président de l’Association Bouregreg, Noureddine Chemaou a fait savoir que cette rencontre revêt une grande importance, puisqu’elle coïncide avec le 38ème anniversaire de la fondation de l’Association Bouregreg, ce qui constitue l’occasion idoine d’honorer le parcours associatif prolifique de feu Abbès Jirrari.

Il a, en outre, relevé que cette conférence a été aussi l’occasion de mettre en avant les contributions du défunt dans les domaines de la littérature, du fiqh et du patrimoine, entre autres, ajoutant que les initiatives de feu Abbès Jirari sont toujours vivantes dans la mémoire des villes de Rabat et de Salé.

Né le 15 février 1937 à Rabat, feu Abbès Jirari est titulaire d’une Licence en Littérature Arabe (Université du Caire en 1961), d’un Master en Lettres Arabes (1965) et d’un Doctorat d’État en Lettres à la même université (1969).

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et travaux de recherches ayant traité notamment des questions du patrimoine arabe et de la pensée islamique.