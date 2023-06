Rabat : Des ministres arabes de l’Information appellent à la lutte contre l’incitation à la haine ciblant les Maqdessis

mercredi, 21 juin, 2023 à 19:51

Rabat – Les participants au colloque international sur “le rôle des médias dans la promotion de l’identité civilisationnelle d’Al Qods Al-Charif” ont appelé, mardi à Rabat, à lutter contre l’incitation à la haine ciblant les Maqdessis, évoquant la signature historique de l’Appel d’Al Qods en 2019 par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Président du Comité Al-Qods et Sa Sainteté le Pape François.

L’Appel d’Al Qods vise la promotion et la préservation du rôle des spécificités et du cachet d’Al-Qods en tant que ville de coexistence pacifique et symbole de tolérance et de respect mutuel parmi les trois religions monothéistes.

Les participants à ce colloque, organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif en marge des réunions des ministres arabes de l’Information tenues au Maroc du 19 au 21 juin à Rabat, ont salué les directives royales relatives à la gestion de l’action du Comité Al-Qods, reflétées par les rôles politique et juridique portés par la diplomatie marocaine.

Ils ont également salué, à cette occasion, l’action sociale menée par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, affirmant que les Maqdessis et leurs institutions apprécient ces efforts.

Selon le rapport final du colloque, les participants ont souligné l’importance d’élaborer un référentiel arabe pour contrôler les messages et la terminologie arabes relatifs à la question palestinienne en partenariat avec les comités y afférents au sein du Conseil de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique en vue qu’ils soient adoptés par les organisations, agences de presse et médias des pays membres.

Les participants ont également mis en garde, selon le même document, contre les campagnes trompeuses et d’incitation à la haine menées par les médias israéliens contre les Palestiniens et leur droit à défendre et protéger la sacralité de leur patrimoine religieux et civilisationnel.

Le plaidoyer des médias arabes en faveur d’Al Qods doit être basé sur un discours qui peut être compris de tous, notamment l’Occident et ses institutions, ont-il soutenu, mettant l’accent sur le rôle des réseaux sociaux dans l’appui médiatique à Al Qods, berceau du vivre-ensemble religieux et civilisationnel.

Il est inéluctable d’améliorer le contenu médiatique sur les questions arabes, au premier rang desquelles la défense d’Al Qods, destiné aux étrangers en vue de le rendre plus attractif aux yeux des grandes plateformes comme Google, Facebook, Amazon, voire Netflix, où le discours opposé a une influence considérable, ont affirmé les participants.

Ils ont également estimé que l’idée de créer une plateforme arabe unifiée pour les médias semble appropriée pour que celle-ci soit une force de proposition et une source sérieuse d’indicateurs, de statistiques, de chiffres et d’études portant sur les médias arabes, leur diffusion et influence sur l’audience occidentale, notamment pour ce qui est de la question palestinienne et d’Al Qods.

L’intérêt d’investir dans la portée spirituelle et civilisationnelle d’Al Qods dans le cadre du plaidoyer médiatique destiné aux milieux religieux en Occident est l’un des outputs les plus importants du colloque, aux côtés du besoin de garantir les moyens financiers pour produire des reportages écrits et audiovisuels portant sur la vie des Palestiniens à Al Qods destinés aux grands et aux petits et de s’ouvrir sur les entreprises médiatiques internationales pour commercialiser ces produits.

L’organisation de ce colloque, auquel ont pris part des responsables des ministères arabes de l’Information participant à la 53ème session du Conseil des ministres arabes de l’information, s’inscrit dans le contexte de l’estime arabe du rôle que joue SM le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, dans la défense de la ville sainte, la protection de ses lieux sacrés arabes et islamiques et le soutien à la résistance de ses populations, ainsi qu’au regard des engagements du Royaume du Maroc en faveur de la cause palestinienne et d’Al-Qods Al-Charif.

Cet événement, auquel ont également pris part des journalistes, académiciens et créateurs de contenu palestiniens, témoigne de l’engagement du Royaume dans l’exécution des rapports et recommandations émis lors des précédentes sessions du Conseil des ministres arabes de l’information.