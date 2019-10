Rabat: Mise en avant de l’ampleur de l’influence de la culture arabe dans les travaux de Jorge Luis Borges

vendredi, 18 octobre, 2019 à 11:30

La loi N° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains “a sécurisé tous les cas du processus de don et de transplantation”, a indiqué le ministre d’État chargé des droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, Mustapha Ramid, assurant que ce texte a éliminé les raisons de la méfiance.