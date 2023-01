Rabat: Ouverture de l’exposition “Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation”

mardi, 17 janvier, 2023 à 21:09

Rabat- L’exposition “Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui: de la restitution à la révélation” s’est ouverte, mardi soir, au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, en présence de plusieurs personnalités politiques et artistiques.