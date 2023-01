Rabat: Ouverture des travaux du colloque “Le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique: Histoire et temps présent”

mercredi, 25 janvier, 2023 à 22:37

Rabat – Les travaux du colloque “Le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique: Histoire et temps présent” se sont ouverts, mercredi, au siège de l’Académie du Royaume à Rabat.

Organisé du 25 au 27 janvier par l’Institut Royal pour la Recherche sur l’Histoire du Maroc, ce colloque vise à explorer les relations entre le Maroc et les Etats-Unis sur différents plans, à savoir l’histoire, l’anthropologie, les sciences politiques, la littérature, la musicologie et d’autres sciences humaines et sociales.