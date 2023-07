Rabat: Près de 20.000 personnes ont assisté à l’évènement “Nostalgia, Emotion d’antan” au Chellah (ministère)

vendredi, 28 juillet, 2023 à 16:27

Rabat – Environ 20.000 personnes ont assisté aux expositions artistiques dans le cadre de l’évènement “Nostalgia, Emotion d’antan”, tenu du 21 au 27 juillet dans le site archéologique de Chellah à Rabat, a indiqué vendredi le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Les différentes expositions de “Nostalgia, Emotion d’antan”, qui mettent en avant les civilisations ayant occupé durant les siècles précédents le site archéologique de Chellah, ont réuni presque 20.000 personnes durant la semaine écoulée, note-t-on.

Ce genre d’initiatives vise à rapprocher les citoyens de l’histoire des sites archéologiques du Royaume, relève le ministère, soulignant la programmation dans un avenir proche de manifestations similaires dans d’autres sites archéologiques du pays.

L’idée derrière “Nostalgia, Emotion d’antan” est la réhabilitation de la mémoire des sites archéologiques du Maroc, à travers une mise en scène qui évoque avec précision les différentes civilisations passées ayant investi le site archéologique de Chellah à l’instar des civilisations Romaine, Mérinide ou Saadienne, relève la même source.

Le site archéologique de Chellah est l’un des plus importants sites historiques de la capitale Rabat. Il a été édifié durant le sixième ou le septième siècle avant Jésus-Christ et porte en son sein la magie du lieu et une architecture ancestrale qui transportent le visiteur dans plusieurs époques de l’histoire du Royaume.