Rabat: Présentation à la BNRM de l’ouvrage “Communauté de destins”

vendredi, 8 novembre, 2024 à 21:26

Rabat – Le tome I du livre “Communauté de destins”, édité sous la direction d’Hubert Seillan, a été présenté, vendredi à Rabat au siège de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), à l’initiative de l’Association Ribat Al-Fath pour le développement durable et de la Fondation France Maroc paix et développement, en présence d’un parterre de personnalités de divers horizons.

Ce livre, paru aux éditions La croisée des chemins, met l’accent sur le renforcement des liens entre la France et le Maroc en favorisant les échanges d’idées et la valorisation d’un patrimoine culturel partagé. À travers ses pages, il s’efforce de créer des opportunités de rencontres, de dialogues et de nouvelles perspectives.

L’ouvrage cherche à mettre en lumière les enchaînements de faits, de phénomènes et d’idées partagés par les deux pays et aspire à ouvrir des voies vers un développement mutuel et durable entre les deux peuples.

Les différences culturelles entre les Français et les Marocains sont, d’ailleurs, perçues comme les fondements d’une civilisation basée sur le partage mutuel, sachant qu’au cours des temps, les deux pays ont eu des relations étroites qui témoignent de leurs intérêts objectifs communs.

Dans une déclaration à la MAP, M. Seillan, président de la Fondation France Maroc paix et développement, a expliqué que son livre a été rédigé dans l’objectif d’approfondir et de renforcer l’amitié entre la France et le Maroc, soulignant que l’ouvrage rassemble des contributions de divers auteurs, français et marocains, qui ont chacun apporté leur regard unique sur les liens historiques, culturels et humains entre les deux nations.

Aujourd’hui, sous la présidence de M. Emmanuel Macron, les relations entre la France et le Maroc connaissent un nouvel élan, a noté M. Seillan, affirmant que ce rapprochement est particulièrement symbolisé par la récente Visite d’Etat du Président français au Royaume du Maroc, au cours de laquelle il a réaffirmé l’attachement et le respect du peuple français envers le peuple marocain.

Cette nouvelle page dans les relations bilatérales marque une étape importante qui ouvre la voie à un partenariat encore plus solide et durable, où les défis partagés pourront être relevés ensemble dans un esprit de solidarité et de compréhension mutuelle, a souligné l’auteur.