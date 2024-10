Rabat: Projection du film “Basquiat” de Julian Schnabel au Musée Mohammed VI d’Art moderne et contemporain

jeudi, 24 octobre, 2024 à 13:14

Rabat – Le film “Basquiat”, du peintre et cinéaste américain, Julian Schnabel, a été projeté, mercredi au Musée Mohammed VI d’Art moderne et contemporain à Rabat, dans le cadre de l’exposition “Travel Diaries”, organisée par la Fondation Nationale des Musées en partenariat avec la Vito Schnabel Gallery, et ce jusqu’au 31 octobre.

Le film, sorti en 1996 et également projeté dans le cadre du programme culturel “Cinéma – Musée”; retrace la courte vie de Jean-Michel Basquiat, artiste peintre américain et pionnier du mouvement néo-expressionniste dans les années 1980. Le long-métrage revient sur son parcours artistique, et les défis qu’il a dû confronter entre les problèmes d’identité, de dépendance et d’exclusion sociale.

Le public était au rendez-vous avec une œuvre artistique alliant narration dramatique et esthétique visuelle. “Basquiat” constitue ainsi une fenêtre sur la vie d’un artiste complexe, dont l’influence a durablement marqué le monde de l’art contemporain.

Julian Schnabel a réuni pour ce film des acteurs de renom, dont Jeffrey Wright dans le rôle du personnage éponyme, David Bowie qui incarne l’artiste pop art Andy Warhol ou encore Benicio Del Torro, interprétant le personnage fictif Benny Dalmau.

Le réalisateur, lui-même issu de la même école néo-impressionniste que Basquiat, a utilisé un éclairage et un style visuel riches pour refléter la nature chaotique et vibrante de New York dans les années 1980. Schnabel, qui entretenait une forte amitié avec l’artiste disparu, a également utilisé un décor rappelant l’univers artistique de Basquiat.

Réunissant quatre peintres contemporains new-yorkais de renommée internationale – Helen Marden, Brice Marden, Francesco Clemente et Julian Schnabel – “Travel Diaries” est une invitation à explorer leurs voyages à travers le monde, en s’inspirant de cultures diverses et différentes.