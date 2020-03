Rabat: Rencontre d’artistes, l’exposition qui unit trois virtuoses atypiques à la Villa Mandarine

lundi, 2 mars, 2020 à 23:36

Rabat – La vaste orangerie, Villa Mandarine, accueille du 28 février au 09 mars, une exposition de trois artistes atypiques marocains qui comptent à leur actif des œuvres miroirs de leurs génies et des peintures aux styles et à la technique différents.

Ayant comme points communs, la sensibilité, l’amitié et le goût du partage, les artistes-peintres Abdelfettah Karmane, Said Ouattar et Youssef Wahboun, se sont réunis le temps d’une exposition collective, pour partager leur amitié à travers des peintures mêlant différentes techniques notamment l’aquarelle et la technique mixte sur toile et sur bois.