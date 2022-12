Rabat : Signature d’une convention de coopération visant la valorisation et la promotion du patrimoine muséographique au Maroc

mercredi, 30 novembre, 2022 à 21:39

Rabat – Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Fondation nationale des musées (FNM) ont signé, mercredi à Rabat, une convention de coopération visant la valorisation et la promotion du patrimoine muséographique au Maroc.