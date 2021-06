Rabat : vernissage de l’exposition “Rabat entre les lignes” de Rassane Fadili

mercredi, 30 juin, 2021 à 12:43

“Cafés du Maroc, miroirs des cultures urbaines” est l’intitulé de l’ouvrage inédit qui vient d’être réalisé et publié par “Langages du Sud” en partenariat avec la “Société des Boissons du Maroc” sur le patrimoine historique et culturel des brasseries et des cafés du Royaume.