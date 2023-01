Rabat: Vernissage de l’exposition temporaire “Dar As-Sikkah: Art et Savoir-faire”

mardi, 24 janvier, 2023 à 18:41

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a procédé à la mise en production progressive de la première tranche d’un important projet de renforcement et de sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de la ville de Chefchaouen et des douars avoisinants à partir des eaux du barrage de Chefchaouen.