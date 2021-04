Rachid Sabahi reconduit à la tête du Club de la presse du Maroc

samedi, 10 avril, 2021 à 23:22

Rabat- Le président du Club de la presse du Maroc, Rachid Sabahi a été reconduit à ce poste, après avoir obtenu le soutien de 13 membres du bureau exécutif, contre 6 pour Mme Malika Hatim, lors des travaux de l’assemblée générale ordinaire du Club, tenue samedi à son siège à Rabat.

Les travaux de l’AGO ont été marqués également par l’approbation des rapports moral et financier, et l’élection des membres des conseils administratif et exécutif du Club.

Le rapport moral présenté au cours de l’assemblée générale a fait état de l’organisation par le Club de plusieurs activités journalistiques et médiatiques, malgré les conditions internes et externes ayant entravé le déroulement normal de ses activités. Le document rappelle aussi la conclusion de partenariats avec plusieurs institutions médiatiques, artistiques, culturelles et des droits de l’Homme, ainsi qu’avec des institutions culturelles étrangères accréditées au Maroc.

Le bureau exécutif a organisé, entre 2017 et 2019, plusieurs rencontres de formation sur le journalisme et les genres journalistiques, outre des rencontres et formations au profit de groupes de théâtre, indique le rapport. Il a aussi tenu des séances de signatures de plusieurs nouvelles publications, et organisé des conférences au sujet des médias audio-visuelles et électroniques, de la chanson marocaine et des arts plastiques.

S’exprimant lors de l’assemblée générale, M. Sabahi a affirmé que cette organisation professionnelle, considérée comme un espace de communication, de débat public et d’échange d’expériences entre les journalistes, puise sa force dans les objectifs pour lesquels elle a été fondée, rappelant que le Club a été créé par la volonté d’une pléiade de grands journalistes professionnels reconnus pour leur compétence et leur crédibilité.

Le Club de la presse du Maroc aspire à lancer une nouvelle étape après le renouvellement de ses instances, et ce afin de revigorer cette organisation, et redonner de l’éclat à son rayonnement par le biais de nouveaux programmes et idées, et en surmontant les précédentes difficultés, afin d’aller de l’avant avec enthousiasme et sérieux et faire du Club une plateforme de débat, dans le respect du métier et ses principes.

Le Club est une association indépendante de toute partie gouvernementale, partisane ou syndicale et de toute autre institution médiatique. Il veille au développement du journalisme et des médias au Maroc, à travers la formation et le suivi des développements technologiques et professionnelles dans le domaine des médias.