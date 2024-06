Le rap game britannique s’invite à Mawazine 2024

vendredi, 28 juin, 2024 à 14:00

Par : Manal KOUBIA.

Rabat – Le public de l’OLM Souissi a été gratifié, jeudi soir à Rabat, d’un concert haut en couleurs livré par le rappeur britannique Central Cee, alias “Cench”, à l’occasion de la 19e édition du Festival Mawazine-Rythmes du monde.

Habillé d’une magnifique jellaba marocaine, la star en pleine ascension dans l’univers compétitif de la musique urbaine et son DJ, a fait vivre au public une soirée inoubliable, où les paroles aiguisées de cet artiste et son style magnétique ont enflammé la scène.

S’étant déjà affiché en jabadour marocain pour annoncer son concert à Mawazine, Central Cee, l’une des icônes du rap game britannique et un des experts de la UK Drill, qu’il n’a eu cesse d’en faire bouger les règles, a mis le feu sur scène en interprétant ses célèbres titres, riches en punchlines (très) épineuses.

Pour son premier concert au Maroc, Central Cee a été en parfaite symbiose avec le public de l’OLM Souissi, s’appuyant sur son flow unique ainsi que des rythmes mélodiques et avant-gardistes, pour faire passer, en douceur, des messages percutants, basés sur des paroles lyriques aux rimes bien choisies.

Tout au long de sa performance, les spectateurs ont été saisis par l’intelligence artistique de “Cench” dont l’un des exemples les plus marquants a été l’interprétation de son titre “Let go”, où il revisite la célèbre chanson de Passenger “Let her go”, pour y apporter sa touche personnelle, sans pour autant dénaturaliser le chef-d’œuvre initial.

L’interprète de “Loading”, “I Will” et “Entrapreneur” a continué à faire la promotion de la culture marocaine en sirotant son verre de thé à la menthe, avant de dégainer l’un de ses titres les plus célèbres, “Commitment Issues”, devant des spectateurs comblés.

Doté d’une grande sensibilité, d’un pouvoir d’introspection et d’une authenticité prononcée, Central Cee a signé une performance remarquable, davantage accentuée par son admiration pour le Maroc, suscitant l’engouement général des spectateurs du Festival.

Central Cee, de son vrai nom Oakley Neil Caesar-Su, est un talentueux auteur-compositeur, chanteur et rappeur du Royaume-Uni, devenu la voix nouvelle de la scène rap de Londres. En grandissant dans le petit quartier de West London, il a été influencé par la culture et la musique grâce à son père fan de musique dancehall, hip-hop et reggae et du Carnaval de Nothing Hill.

La première partie de cette soirée a été animée par l’artiste anglo-mancunienne IAMDDB, reconnue pour sa musique fusionnant le jazz, le hip-hop, la trap et le R&B. Elle a collaboré avec des artistes tels que Masego & Diplo et a tourné avec des légendes comme Lauryn Hill, Bryson Tiller & Jhene Aiko.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures, sous le signe de “la diversité et de la fête”. Cette manifestation artistique est considérée parmi les plus grands évènements culturels au monde, offrant une programmation riche qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.