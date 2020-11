Le regretté Ahmed Souhoum, un summum majestueux du Melhoun

mardi, 17 novembre, 2020 à 8:56

Rabat – Haj Ahmed Souhoum, un maître du Melhoun au Maroc, décédé jeudi à Salé, est un summum majestueux de l’art du patrimoine du Melhoun et l’un des symboles lumineux dans le domaine de la créativité pour ce patrimoine aux multiples fins.

Cheikh Ahmed Souhoum restera un signe lumineux avec ses contributions à la création artistique et culturelle de l’École marocaine du Melhoun, unique par sa créativité et la diversité de ses vocations, ainsi que sa mélodie artistique, qui l’a qualifié pour occuper une position distinguée au sein du comité de l’Encyclopédie du Melhoun dans lequel l’Académie du Royaume du Maroc a jusqu’à présent émis onze recueils, dont le dernier a été “Diwan de Cheikh Ahmed Souhoum”.

En reconnaissance de sa carrière mélodique, qui a été enrichie par la création, le chant et le lien avec les questions nationales, arabes et humanitaires, l’Académie du Royaume du Maroc avait organisé, le 24 mai 2017 à son siège, une journée en l’honneur du défunt, en reconnaissance de ce qu’il a présenté à l’École du patrimoine artistique marocain, et en reconnaissance de ses efforts culturels et artistiques continus dans son domaine, au cours de laquelle le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, M. Abdeljalil Lahjomri, lui avait décerné l’écusson de l’Académie.