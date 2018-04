Remise du prix de la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle à Mohamed Chafik, ancien recteur de l’IRCAM

jeudi, 26 avril, 2018 à 22:45

Rabat – Le Prix de la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle a été remis, jeudi à Rabat, à Mohamed Chafik, membre de l’Académie du Royaume du Maroc, ancien recteur de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) et spécialiste de la langue et de la littérature arabe et amazighe, en reconnaissance de son parcours riche en réalisations.