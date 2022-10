Remise à Rabat du Grand prix 2020-2021 de la FAAPA pour les meilleurs reportage vidéo, article et photo

vendredi, 7 octobre, 2022 à 18:37

Rabat – Le Grand prix 2020-2021 de la Fédération Atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) a été remis aux lauréats, vendredi, lors de la clôture de la 6ème Assemblée générale de la Fédération, tenue les 6 et 7 octobre à Rabat.

Pour ce qui est de l’édition 2020, le prix du meilleur reportage vidéo a été attribué au journaliste de l’Agence marocaine de presse (MAP) Mohamed Lachhab pour son reportage télévisé sur l’intégration des enfants d’immigrés, principalement d’Afrique subsaharienne, dans le système éducatif marocain.

S’exprimant à cette occasion, M. Lachhab s’est dit honoré de recevoir ce prix qui confirme l’excellent travail de la chaîne d’information en continu de l’Agence “M24” et de la MAP en général, notant que cette distinction est une reconnaissance du talent de l’équipe qui a contribué à la réalisation de ce projet.

Il a également exprimé ses remerciements à la FAAPA pour l’initiative de la création de ce prix.

Le prix du meilleur article a été attribué au journaliste Simon Benjamin Bassolé, de l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP), pour son article intitulé «Entre allaitement et corvée, des filles-mères osent le service civique pour leur réinsertion».

Simon Benjamin Bassolé a, à cette occasion, tenu à rendre hommage au conseil exécutif de la FAAPA pour la création de ce prix

Le Prix de la photo a été, quant à lui, décerné au photographe-reporter Abdou Khadre Dieylani Seydi, de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS). La légende de la photo primée indique qu’en Casamance, dans le sud du Sénégal, la salinisation des terres contraint les paysans à abandonner leurs activités.

Le lauréat s’est dit ému par cette distinction, exprimant sa gratitude au président de la FAAPA, Khalil Hachimi Idrissi pour son approche innovante.

Ce prix permet de promouvoir l’excellence au sein des agences africaines, a-t-il ajouté.

Pour ce qui est de l’édition 2021, le prix du meilleur reportage vidéo a été décerné au journaliste Soro Yacouba, de l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP), pour son reportage télévisé sur le défi de l’éducation des enfants déficients mentaux.

Le journaliste lauréat a également tenu à exprimer ses remerciements à M. Hachimi Idrissi pour son engagement en faveur de la FAAPA.

De même, le prix du meilleur article a été attribué au journaliste Kouassi Georges Aubin Konan, de l’AIP, pour son article intitulé “Violences à l’encontre des enfants: lumière sur une douloureuse réalité en Côte d’Ivoire”.

Dans son mot à cette occasion, le lauréat a mis l’accent sur le travail formidable mené par la FAAPA notamment en matière de formation des journalistes.

Le Prix de la photo a été, quant à lui, décerné au photographe-reporter Guilavogui Kpeze, de l’Agence Guinéenne de Presse (AGP).

La légende de la photo primée illustre le quotidien d’une femme rurale de la savane guinéenne et la parfaite harmonie entre l’homme, la nature et la biodiversité.

Guilavogui Kpeze s’est dit honoré de recevoir ce prix qui constitue une motivation dans son travail au sein de l’AGP.

Le Grand Prix de la FAAPA vise à récompenser l’excellence et l’innovation au sein des agences de presse africaines et à rendre hommage aux compétences médiatiques africaines.

L’Assemblée générale de la FAAPA a été marquée notamment par la présentation du Rapport d’activités de la FAAPA, du Plan d’action 2022-2023, du Rapport sur la 8ème Réunion du conseil exécutif tenue à Dakar (Sénégal) et du Rapport et des statistiques sur le site web de la Fédération, outre des propositions sur les séminaires de formation.

Il a été aussi question de l’examen du Rapport financier, du Règlement du Grand Prix FAAPA, de l’Amendement des Statuts de la Fédération, ainsi que de l’élection de membres de son conseil exécutif.

Créée en 2014 en marge du 1er Forum des Agences de presse de l’Afrique atlantique et de l’Ouest à Casablanca, la FAAPA constitue un jalon essentiel pour la modernisation de l’information et une plateforme professionnelle qui permet aux pays africains de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine des agences de presse.