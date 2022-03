Le renforcement des relations culturelles Maroc-Amérique latine/Caraïbes au centre d’une rencontre à Rabat

mercredi, 16 mars, 2022 à 19:11

Rabat – Le renforcement des relations académiques et culturelles Maroc-Pays d’Amérique latine et des Caraïbes a été au centre d’une rencontre, mercredi à Rabat, à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université Mohammed V.