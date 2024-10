Report de la 13è édition du Festival “Samaâ Marrakech pour les rencontres et musiques soufies” (organisateurs)

vendredi, 25 octobre, 2024 à 21:13

Les relations bilatérales entre l’Espagne et le Maroc sont prometteuses et solides, soutenues par un climat de confiance réciproque sur les plans politique, diplomatique et commercial, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas Puchades.