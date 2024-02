La représentation théâtrale “Rêve sans frontières: Fatima Mernissi”, une synthèse littéraire et sociologique sous forme dramatique

mardi, 27 février, 2024 à 9:51

Rabat – L’Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger a abrité, lundi à Rabat, la représentation théâtrale “Rêve sans frontières: Fatima Mernissi”, adaptée et mise en scène par Anne-Laure Liégeois et interprétée par les artistes Amal Ayouch et Sanae Assif.