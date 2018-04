Reprise de la publication du magazine “Culture marocaine”

lundi, 23 avril, 2018 à 22:56

Rabat – Le ministère de la Culture et de la Communication a annoncé la reprise de la publication du magazine “Culture marocaine”, à l’initiative du ministre de la Culture et de la Communication, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités dans les divers domaines culturels et artistiques.