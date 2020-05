Reprise mardi de la diffusion des cours d’enseignement à distance sur les chaînes de la SNRT

lundi, 25 mai, 2020 à 20:57

Rabat, 25/05/2020 (MAP) – La diffusion des cours d’enseignement à distance reprendra mardi sur les chaînes de télévision “Ataqafiya”, “Al Amazighiya”, “Arriyadia” et “Laâyoune”, a indiqué lundi le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Le ministère porte à la connaissance de tous les élèves, étudiants, parents et tuteurs, que la reprise de la diffusion des cours d’enseignement à distance intervient dans le but d’assurer la continuité pédagogique du processus d’enseignement à distance, et de parachever les étapes restantes de l’année scolaire en cours et qui revêtent une importance cruciale dans le cursus académique des élèves, souligne le Ministère dans un communiqué.

Ainsi, la chaîne de télévision “Ataqafiya”, diffusera de 9h à minuit, des cours relatifs aux matières incluses dans les examens de première et deuxième année du baccalauréat 2020 et des cours d’éducation physique.

“Al Amazighiya” se chargera de la diffusion de séances de l’enseignement préscolaire et primaire (de la première à la sixième année du cycle primaire) de 9h à 13h 30.

La chaîne “Laâyoune” diffusera quant à elle de 9h du matin à 19h, les cours relatifs au programme de la troisième année du cycle collégial et des troncs communs du cycle secondaire qualifiant, ainsi que les matières non incluses dans l’examen régional de la première année du baccalauréat.

La chaîne “Arriyadia” sera mobilisée pour la diffusion de tables rondes de 14h à 15h et de cours universitaires de 15h à 22h, souligne la même source, notant que la dernière séance sera consacrée aux cours d’anglais.

Par ailleurs, lors de cette nouvelle phase de diffusion, l’accent sera mis sur les séances de révision, de soutien et de préparation aux examens.

Afin d’améliorer le processus d’enseignement à distance et d’atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires, ces séances seront converties – directement après leur diffusion sur les chaînes de télévision – en ressources numériques disponibles sur la plateforme TelmidTICE pour les élèves et sur le site web du département de l’enseignement supérieur https: \\ run.enssup.gov.ma pour pour les étudiants universitaires.

Le ministère a indiqué qu’il annoncerait quotidiennement la programmation détaillée de chaque chaîne, comme il l’a fait depuis le début du processus sur son portail électronique officiel et sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux, conclut le communiqué.