La République des Corsaires: un nouvel ouvrage de Seddik Maâninou fait la lumière sur Salé du XVIIe siècle

mercredi, 2 décembre, 2020 à 16:53

Rabat – Dans un nouvel ouvrage sur l’histoire du Maroc intitulé “La République des Corsaires”, le journaliste et écrivain Mohammed Seddik Maâninou fait la lumière sur le Salé du XVIIe siècle en adoptant un style journalistique principalement basé sur la “curiosité et l’investigation”.

Paru récemment aux Éditions et Impressions Bouregreg, cet ouvrage de 209 pages tente de “dépoussiérer quelques faits inconnus” de l’histoire du Maroc, en essayant de transcender le mythe et la légende pour présenter un écrit qui se fonde sur les preuves et la documentation.