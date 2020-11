Réseau de lecture au Maroc : Lancement du 7è Prix national de la lecture

dimanche, 22 novembre, 2020 à 19:00

Rabat – Le Réseau de lecture au Maroc a annoncé l’ouverture des candidatures pour la septième édition du Prix national de la lecture, au titre de l’année 2021.

Organisé avec le soutien du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et en coopération avec les délégations régionales du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette manifestation vise à consolider l’acte de lecture au sein de la société, indique le Réseau dans un communiqué.