Revalorisation des indemnités accordées aux chargés de cours aux conservatoires de musique et de chorégraphie (ministère)

dimanche, 18 juin, 2023 à 15:06

Rabat – Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a décidé de revaloriser les indemnités accordées aux chargés de cours aux conservatoires de musique et de chorégraphie relevant de ce département.

En vertu d’un décret adopté jeudi par le Conseil de gouvernement, ces indemnités passeront de 68 à 120 dh l’heure pour les chargés de cours titulaires d’un diplôme de 3ème cycle, de 52 à 90 dh pour ceux titulaires d’un diplôme de 2ème cycle et de 36 à 60 DH pour ceux titulaires d’un diplôme, indique un communiqué du ministère.

Ce décret vise à assurer la continuité de l’enseignement de la musique dans tous les conservatoires de musique et de chorégraphie, à pallier le manque en ressources humaines constaté notamment au niveau des enseignants artistiques et à répondre à la demande grandissante pour cette catégorie compte tenu de l’augmentation du nombre de ces Conservatoires et ce, à travers la révision des indemnités payés à l’heure en faveur de ces enseignants.

Le Conseil de gouvernement avait adopté, jeudi, le projet de décret n°2.23.315 modifiant le décret n°2.02.423 publié le 27 Rabia-I 1424 (29 mai 2003) relatif à l’indemnité accordée aux chargés de cours aux conservatoires de musique et de chorégraphie relevant du ministère de la Culture.