La revue “Echos du Comité Al Qods” met en avant 25 ans d’action au service d’Al Qods et de la question palestinienne

lundi, 29 juillet, 2024 à 20:34

Rabat – L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a publié un numéro spécial de la revue “Echos du Comité Al Qods”, qui se fait l’écho des réalisations du Comité Al Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, durant 25 ans au service de la ville Sainte et de la question palestinienne.

Publié à l’occasion de la Fête du Trône, ce numéro spécial revient sur les aspects et dimensions de la solidarité constante du Royaume du Maroc avec le peuple palestinien, conformément aux valeurs de droit, de justice et de paix propres à tous les Marocains et dont les initiatives du Comité Al Qods en sont l’incarnation sous la présidence de SM le Roi, selon une approche pratique et réaliste, alliant soutien politique et diplomatique, aide sociale et action concrète.

Ce numéro de 71 pages traite de thématiques portant sur la création, l’évolution et les moyens d’action du Comité Al Qods, ainsi que ses rôles, réalisations et perspectives, outre des témoignages de personnalités nationales et étrangères sur le Comité Al Qods, notamment le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le Secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique Houssein Ibrahim Taha, le chef du diocèse de Sebastia de l’église grec-orthodoxe, l’archevêque Atallah Hanna, le ministre des Affaires d’Al Qods au gouvernement palestinien, Achraf Aouar et le directeur général de l’Organisation du Monde islamique pour l’éducation, la science et la culture (ISESCO), Salem Ben Mohammed El Malek.

La publication comprend également divers sujets tels que “L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, projets et réalisations : 25 ans d’efforts au service d’Al Qods et de son peuple”, “Grande estime palestinienne pour les positions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods”, “Les discours de SM le Roi et les rapports du Comité Al Qods reflètent les valeurs du sérieux et d’engagement” et “Les déclarations et résolutions de la Conférence islamique soulignent le rôle central du Comité Al Qods dans la défense de la ville Sainte et la préservation de son patrimoine religieux et civilisationnel pour l’humanité”.

Dans l’éditorial de ce numéro, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, écrit que “le 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de ses glorieux ancêtres intervient au moment où notre pays connaît un élan de développement remarquable, que la population du pays apprécie amplement, et qui a non seulement permis au Maroc de franchir de nouveaux paliers de développement mais a conforter aussi le rayonnement de la civilisation du Royaume, un pays aux institutions ancestrales, fort de son histoire, de ses gloires et de la diversité de ses affluents”.

Dans cet éditorial intitulé “SM le Roi Mohammed VI, symbole de justice, de coexistence et de paix”, M. Cherkaoui a fait savoir que, partant de l’engagement de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al Qods, en faveur de la préservation de la ville Sainte, étant un centre civilisationnel mondial et un lieu prisé des adeptes des trois religions monothéistes, le Souverain n’hésite pas à proposer les idées et les initiatives nécessaires pour baliser la voie au dialogue, consolider les opportunités de paix et rejeter les actes de violence.

Il a, également, souligné que, conformément à cet engagement Royal constant, la question d’Al Qods demeure au centre des préoccupations de Sa Majesté le Roi, “jusqu’à ce que nos frères palestiniens réalisent leurs aspirations à l’établissement d’un Etat indépendant et viable, avec ses institutions légitimes, choisies par ce peuple”.