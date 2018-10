La richesse culturelle et civilisationnelle du Royaume célébrée par l’ambassade du Maroc à Brasilia

Brasilia – La richesse et la diversité culturelle et civilisationnelle du Royaume ont été célébrées, jeudi à Brasilia, dans le cadre d’une soirée culturelle et gastronomique organisée à l’initiative de l’Ambassade du Maroc au Brésil.