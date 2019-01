Rihla-Voyage: nouvelle exposition de la Société Générale Maroc

lundi, 14 janvier, 2019 à 13:59

Casablanca – La Société Générale Maroc, banque universelle créée en 1913, a dévoilé, jeudi soir à Casablanca, aux médias sa nouvelle exposition baptisée “Rihla-Voyage”, axée autour du cosmopolitisme qui interroge sur les réalités auxquelles renvoie la notion de frontière.

Cette exposition, commissariée par Rim Laâbi, sera ouverte au public à compter du 14 janvier 2019 à l’éspace d’art Société Générale et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année en cours.

L’exposition, à laquelle ont contribué notamment Abdelali Monia, Afifi Said, Alaoui Leila, Benkirane Brahim, Benkirane Thami, Mahi Benebine, Chebaa Mohamed, Elhayani Bouchta, Elkahfay Youssef, Farid Belkahia, Jaafar Akil, Bensaoud youssef, Mohammed Melehi, Sang Maolin, Rim Laâbi, Lamseffer Ahlam, Maazouz Fouad, Hammami Ibrahim, Mahadji Najia, Mao Bennani Mohamed, Rezki Amina, Sayed Aziz et Slaoui Hassan, se veut une invitation au voyage, à la fois éthique et esthétique, déterminant de l’art moderne marocain et de son dialogue interculturel pour le mieux vivre ensemble dans la diversité, le dialogue, le respect des différences et l’originalité.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional Maroc, président du directoire Société Générale-Maroc, Ahmed El Yacoubi a indiqué que cette exposition s’inscrit dans un contexte contemporain où le développement technique de l’information et les interconnexions favorisent la mobilité (migration, exil, diaspora) et interroge sur la signification des frontières, à une époque où ces dernières suscitent controverses, inquiétudes et espoirs.

Il a ajouté que cette exposition pose la question de la frontière comme porte de passage et non un mur, susceptible de réhabiliter le souci de l’autre, l’hospitalité et l’égalité entre les hommes partageant une identité universelle humaine et particularismes.

Pour sa part, la commissaire de l’exposition, Rim Laâbi, artiste plasticienne, théoricienne de l’art et commissaire de nombreuses expositions, a indiqué que l’exposition traduit un parcours qui mêle arts visuels, artisanat, peinture, sculpture, photographie, art vidéo et cinéma.

Elle a expliqué que ce parcours est composé de trois parties. La première baptisée “Ibn Battuta, prince des voyageurs” et ouvre sur la Rihla d’antan du prince des voyageurs tangérois, premier touriste profondément cosmopolite, traversant le globe, de l’Afrique, en passant par l’Andalousie, jusqu’à l’Asie.

La deuxième “brûle la mer” est un espace esthétique sur la liberté, l’évasion réelle ou fictive de personnes qui vivent leur vie et enfin “Regarde-moi” qui propose une réflexion sur le rapport aux autres et à soi à travers la transversalité des arts et des pratiques, interrogeant et déconstruisant les clichés, afin de réhabiliter l’image de cet autre qui dérange, a-t-elle précisé.

Engagée de longue date dans une politique de mécénat, la Société Générale poursuit à travers cette nouvelle exposition son soutien actif en faveur des arts et du patrimoine culturel marocain.

Convaincue que la culture est à la fois une nécessité sociale et un facteur de développement individuel et collectif, porteur du mieux vivre ensemble, la banque opte résolument pour un mécénat culturel inscrit dans la durée qui se traduit par une exposition thématique annuelle et la mise en valeur d’une vaste collection d’œuvres d’art.