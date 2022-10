RIM-Radio se positionne dans le monde des podcasts

jeudi, 6 octobre, 2022 à 18:35

Rabat – RIM-Radio vient de lancer RIMCAST, un nouveau produit dédié aux podcasts, qui permet à la radio d’information en continu de la MAP de se positionner dans le monde du podcast, ce nouveau concept très en vogue.

Accessible via une simple connexion Internet sur le site web “http://rimcast.ma” et sur les smartphones, à travers une application dédiée, téléchargeable sur “Play store” et “Apple store”, RIMCAST se veut une contribution à l’effervescence que connaît le paysage médiatique national, en phase avec l’identité plurielle et la richesse du patrimoine culturel marocain.

L’ergonomie de RIMCAST favorise la lisibilité, l’accessibilité des informations et leur réutilisation. Les interfaces graphiques de la plateforme sont conviviales et permettent une navigation simple entre les nombreux concepts qu’elle présente avec possibilité de partage sur les réseaux sociaux.

RIMCAST s’adapte parfaitement aux nouveaux usages et modes de consommation des médias actuels. Ce nouveau-né vise à fidéliser les auditeurs de RIM-Radio en mettant à leur disposition des podcasts aux thématiques variées via de nouveaux canaux numériques tels que Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, …etc.

Plusieurs concepts ont ainsi été choisis par l’équipe éditoriale chargée du projet pour répondre aux besoins des auditeurs et satisfaire la large audience de RIM-Radio au Maroc comme à l’étranger.

Les auditeurs pourront ainsi avoir accès à une panoplie de podcasts traitant de sujets variés comme «Loughatouna Al Jamila» (notre belle langue), «Tahqiqat» (enquêtes), «Siratou Insane» (portrait), «Kounouz Al Maghrib» (trésors du Maroc), «oxygène», qui traite des questions écologiques, «Tariq Al Houda» (la voie de rectitude), «Aouliyae Al Maghrib» (les saints du Maroc) et «Aalam Chahrazad», qui reprend les moments forts de l’émission éponyme présentée sur M24 par Chahrazad Akroud.

Il y a lieu de citer également «Dakiratou Makane» (mémoire d’un lieu), «Bilaouni Al Bahr) (à la couleur de la mer), «Hourouf wa isdarat» (lettres et éditions), «Hikayat wa Hikayat» (contes et contes), ainsi que des podcasts présentant des points d’actualité nationale et internationale en langues arabe «Moujazou Al Yaoum» (les titres du jour), amazigh «Inghmissen», anglaise «Newscast», française «l’essentiel de l’info» et espagnole “Noticias del día”.

D’autres concepts seront disponibles sur la plateforme RIMCAST très prochainement. Il s’agit de «Les actuelles», «Zaourak» (barque), «Carte postale», «Why not», «Propaganda», «Eco-simple », «Bayna Soutour Al Koutoub» (entre les lignes des livres), «Maqha Arriyada» (café sport) et «Diva».