“Le Roi Mohammed VI, Souverain Bâtisseur”, nouvel ouvrage de l’ancien diplomate Driss Chabi

lundi, 6 septembre, 2021 à 21:33

L’auteur Larbi Ziati vient de publier un nouvel ouvrage intitulé “Le Maroc économique et social, Chroniques inspirées par la Covid-19” à travers lequel il livre une analyse sur les principales composantes de l’Indice de développement humain intégré et des questions d’actualité en rapport avec la croissance et le développement du Maroc.