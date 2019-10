Le rôle du patrimoine culturel marocain dans la consolidation de l’identité nationale mis en exergue à Düsseldorf

samedi, 26 octobre, 2019 à 16:31

Düsseldorf – Les participants à une rencontre culturelle organisée, vendredi à Düsseldorf, par l’Association des étudiants et des diplômés marocains en Allemagne, ont mis l’accent sur le rôle du patrimoine culturel marocain dans la consolidation de l’identité nationale.

S’exprimant à l’occasion de cette rencontre, tenue sous le thème “La culture et le patrimoine marocains, source de rayonnement et de richesse”, Abdellah El Alaoui, chercheur en archéologie, a souligné que le patrimoine culturel marocain, riche et diversifié, constitue une fierté et une source de force pour tous les Marocains du monde.