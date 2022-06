RWM expo : Panel sur le traitement des déchets industriels et ménagers et l’efficacité énergétique

samedi, 25 juin, 2022 à 9:32

Tanger – Le traitement des déchets industriels et ménagers et l’efficacité énergétique ont été au centre d’un panel tenu, vendredi à Tanger, dans le cadre de la 1ère édition du Salon international de recyclage et gestion des déchets “RWM expo”, organisé par la revue “Énergie/Mines et carrières Magazine” en coordination avec plusieurs partenaires institutionnels et privés.

Les intervenants lors de cette rencontre ont souligné que les déchets ménagers et industriels ne doivent plus être considérés comme un poids pesant sur les budgets de l’Etat et des collectivités locales, mais plutôt comme une source de revenus et d’emplois, en tant que composante essentielle de l’économie circulaire et verte et source d’énergie.

En effet, les déchets constituent un gisement important d’énergie à condition de réussir leur tri, leur traitement et leur réutilisation, dans une conjoncture marquée par la hausse de la facture énergétique et l’impératif de se tourner vers des sources d’énergie propres et non polluantes, a-t-on relevé, soulignant qu’une exploitation idoine des déchets passe par la réglementation du secteur informel, l’appui à l’innovation et l’encouragement des centres de recherches et université pour qu’ils contribuent à la mise en oeuvre de la stratégie de valorisation des déchets.

Les experts participant à ce panel ont souligné que le Maroc a changé, de manière positive, ses approches en matière de traitement des déchets, en optant pour la création de décharges fonctionnant selon des normes en phase avec les engagements internationaux du Royaume, ajoutant que l’intervention des institutions publiques, des collectivités locales et des sociétés de gestion déléguée ne suffit pas à elle seule et doit être soutenue par un large effort de sensibilisation en collaboration avec les établissements scolaires et universitaires et la société civile, en plus du renforcement de l’arsenal juridique relatif au traitement des déchets, notamment ceux à caractère dangereux et nécessitant un traitement spécial.

Le développement de l’économie circulaire est également tributaire de la révision du cadre fiscal lié à l’activité des sociétés de collecte, de tri et de réutilisation des déchets, et ce en vue d’inciter le secteur informel à s’organiser, ont fait remarquer les intervenants, appelant à la création de chaînes de valeur du traitement des déchets.

Ils ont aussi estimé que le Maroc doit fournir davantage d’efforts pour le traitement des déchets industriel, dont le taux de traitement ne dépasse par les 13 pc actuellement à l’échelle nationale, et ce afin de porter ce taux à 40 pc au cours des prochaines années, ce qui requiert d’élargir le réseau des décharges modernes contrôlées, de renforcer la formation dans ce domaine, d’encourager les investissements dans l’économie verte et de s’inspirer des expériences internationales réussies.

Pour que le Maroc passe au niveau supérieur en matière de collecte, de tri, de traitement et de valorisation des déchets, il est primordial de couper court avec des comportements négatifs, procédant aussi bien des individus que de certaines unités industrielles, en plus de renforcer les contrôles, restructurer le secteur informel et accompagner les entreprises dans ce domaine, a-t-on mis en exergue.

L’être humain reste la finalité même de toute démarche d’amélioration du traitement des déchets, d’où l’importance d’un changement des mentalités allant dans le sens d’une exploitation adéquate des déchets pour en faire un levier de création d’emplois, d’amélioration des revenus et de développement d’une économie durable, ont estimé les participants, notant qu’il s’agit pour le Maroc d’évoluer vers de nouveaux horizons où le recours aux sources d’énergie alternatives devient une nécessité.

Cet événement inédit, organisé sous format hybride, constitue une plateforme d’échange d’expertises pour les acteurs et opérateurs du secteur, dans la perspective d’en faire le rendez-vous incontournable de concertation nationale et internationale autour de la gestion et la valorisation des déchets

Il porte ainsi l’ambition de contribuer à l’effort collectif du Royaume du Maroc dans la mise en œuvre du modèle de développement durable, conformément aux Hautes orientations stratégiques de SM le Roi Mohammed VI, et les engagements internationaux du Maroc.

Le programme de cette édition a comporté plusieurs panels autour des thèmes “Économie circulaire et innovation”, “Offre de formation et adéquation avec l’évolution du secteur”, “Gestion des déchets urbains”, “Valorisation énergétique des déchets”, “recyclage des déchets industriels” et “Déchets inertes et miniers”, en plus de l’aménagement de stands dédiés aux sociétés délégataires de services de gestion et de recyclage des déchets.

En apothéose de cet événement international, le Comité scientifique du Salon remettra les trophées de la première édition du RWM Awards, qui vise à encourager et valoriser les efforts engagés et les initiatives innovantes portés par les acteurs locaux, les professionnels et le tissu associatif.