Saâd Dine El Otmani, secrétaire général du PJD, invité demain mardi du Forum de la MAP

lundi, 2 août, 2021 à 11:54

Le discours adressé samedi par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône est une invitation franche et claire à la réconciliation entre Rabat et Alger et un plan ambitieux de reprise du Dialogue entre les deux pays, a indiqué à la MAP, le président de l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS), Nabil Hmina.