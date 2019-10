Safi : Ouverture de la 1re édition du Festival international cinéma et littérature

samedi, 26 octobre, 2019 à 9:47

Safi – Le Festival international cinéma et littérature de Safi (FICLS), dont la compétition officielle comporte la participation de 9 longs métrages et de 7 courts métrages, s’est ouvert vendredi soir en présence d’une panoplie de personnalités du monde du cinéma, de la littérature et des médias.