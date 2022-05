“Le Sahara Marocain” de Hubert Seillan, un voyage spatio-temporel dans les provinces du Sud

jeudi, 12 mai, 2022 à 15:16

Rabat – L’écrivain et juriste français Hubert Seillan a présenté et signé, mercredi soir à Rabat, la 2ème édition de son livre “Le Sahara Marocain: L’espace et le temps”, parue aux éditions “La croisée des chemins”.