Saidia : hommage aux acteurs de la lutte contre le covid-19

dimanche, 9 août, 2020 à 12:24

Saidia – La corniche de Saidia a accueilli, samedi dans la soirée, le vernissage d’une exposition de l’artiste peintre Abdelkader Belbachir, lors duquel un hommage a été rendu à plusieurs acteurs de la lutte contre le nouveau coronavirus.

Cet évènement, placé sous le signe de l’art et de la sensibilisation au Covid-19 et tenu en présence du gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, a été marqué par la présentation d’une grande toile de 12 mètres de long, réalisée par Abdelkader Belbachir et les jeunes de la Maison de l’artiste de Taourirt, qu’il dirige.

Cette œuvre rend hommage à différents acteurs et secteurs en première ligne de la bataille contre le coronavirus, notamment le personnel de la santé, les services de sécurité et les autorités locales, mobilisés pour faire face à cette épidémie sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Dans une allocution à cette occasion, le directeur régional de la Culture de l’Oriental, Mountassir Loukili, a souligné que cette exposition montre que les artistes et créateurs sont eux aussi mobilisés pour faire face, à leur niveau, à cette épidémie, en mettant leur créativité au service de la sensibilisation quant aux moyens de prévention contre cette épidémie.

Il a aussi noté que le département de la Culture apporte son appui aux artistes dans cette conjoncture difficile, notamment à travers le programme de soutien aux professionnels de la culture, qui porte sur un appel à projets artistiques pour une enveloppe globale de 39 millions de DH.

De son côté, l’artiste Abdelkader Belbachir a indiqué que cette exposition symbolise la continuité de la création artistique durant la crise du Covid-19, de même qu’elle offre l’occasion de sensibiliser à la lutte contre ce virus sous le thème «l’art fait face à la pandémie».

L’exposition vise à saluer les efforts de l’ensemble des intervenants qui agissent pour juguler la pandémie et protéger les citoyens et la société, a-t-il ajouté.

Des hommages ont été rendus à cette occasion notamment aux représentants des autorités locales et des services de sécurité de la province de Berkane, aux représentants du département de la santé, à des acteurs de la société civile et des professionnels des médias.